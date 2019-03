Amour réciproque

PONTE VEDRA BEACH | Aime le parcours et le parcours t’aimera. Cette phrase ne s’applique pas tous les jours au golf. En lever de rideau du Championnat des joueurs du circuit de la PGA, jeudi, Tommy Fleetwood a démontré tout son amour au Stadium Course.

Après un début de ronde plutôt tranquille marqué par quelques coups frustrants, le golfeur âgé de 28 ans, qui avait amorcé sa journée de travail sur le tertre du 10 e , a ouvert la machine sur l’éreintante droite du retour. Sa patience l’a récompensé, d’autant plus qu’il a profité du vent qui se levait en fin de matinée. Il a placé ses meilleurs coups aux moments opportuns en se rappelant la règle : opter pour la précision.

« J’adore ce parcours, et si on aime le golf, on aimera automatiquement ce terrain. Il est aussi juste que le test qu’il représente. Il y a des trous très difficiles, mais je frappais tellement bien des tertres de départ que j’étais toujours en bonne position.