BOUCHARD, Pauline



C'est avec une peine immense que nous vous annonçons le décès de madame Pauline Bouchard, survenu le 23 février 2019, à Beaupré, à l'âge de 73 ans, après une longue maladie. Elle était la fille de feu Iréné Bouchard et de feu Aldéa Duchesne de Baie Saint-Paul. Elle rejoint aussi son frère Wilfrand et sa sœur ainée Cécile décédée le 11 juin 2018. Sa famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 10h à 11h auLes cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Baie Saint-Paul sous la direction desElle laisse dans le deuil sa sœur Colette, ses neveux Denis et Jean-François, son amie de toujours Louise, et Amy, son animal de compagnie. Elle laisse également ses amies Micheline Dumont et Francine Guay, ainsi que de nombreux cousins, cousines et amis(es). Enseignante au primaire à Beauport, puis conseillère pédagogique à la commission scolaire des Chutes-Montmorency. Elle fut pionnière dans l'implantation de l'informatique au cœur de la pédagogie. Elle créa le CEMIS (centre d'enrichissement en micro-informatique scolaire). Elle termina sa carrière pédagogique dans la commission scolaire des Premières Seigneuries. Un sincère Merci aux professionnels du C.L.S.C. de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et du C.L.S.C. de St-Siméon pour leurs bons soins. Je voudrais aussi souligner l'excellent travail et le professionnalisme de la docteure Caroline Kochuyt et toute la brigade des infirmiers et infirmières des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/