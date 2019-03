BOUCHER, Roger



À Lévis, le 31 janvier 2019, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Roger Boucher. Né à Lévis, le 3 mai 1961, il était le fils de feu dame Lucie-Colombe Bergeron et de feu monsieur Émilio Boucher. Il demeurait à St-Louis-de- Pintendre. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 15 h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Pierre-aux-Liens à une date ultérieure. Monsieur Boucher laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Diana, Denise, Raymond, Doris (Edmond Blouin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère Ronald. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide, Site: https://www.cpsquebec.ca, Tél.: 418-683-0933. Les funérailles sont sous la direction de