BAFTA Games Awards: deux nominations pour Ubisoft Québec

La saison des prix et nominations n’est pas encore terminée pour Ubisoft Québec, alors que le studio derrière Assassin’s Creed Odyssey a été nommé ce jeudi pour deux BAFTA Games Awards, dont celui de Meilleur jeu.

En plus de cette prestigieuse mention pour Assassin’s Creed Odyssey, l’équipe de Québec est également dans la course le prix de Meilleure performance grâce au travail de doublage de Melissanthi Mahout dans le rôle de Kassandra.

Ces deux accolades de la British Academy of Film and Television Arts s’ajoutent à une très, très longue liste de nominations pour le dernier jeu d’action-aventure d’Ubisoft Québec.

Le studio de Saint-Roch avait entre autres été nommé pour quatre Game Awards en novembre dernier, l’équivalent des Oscars des jeux vidéo, incluant celui de Jeu de l’année.

Parmi les nommés dominants des BAFTA Games Awards cette année, on retrouve notamment God of War avec 10 nominations, de même que Red Dead Redemption 2, Florence et Return of the Obra Dinn avec six nominations chacun.

Les gagnants seront annoncés lors d’une cérémonie à Londres le 4 avril prochain.