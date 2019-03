HÉBERT, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er mars 2019, à l'âge de 75 ans et 2 mois, est décédé M. Jacques Hébert, fils de feu Maria Lapointe et de feu Jean Hébert. Il était l'époux de dame Ginette Lacasse. Il demeurait à Sainte-Hénédine.La direction des funérailles a été confiée à laLa famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi le 15 mars de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h 30. Samedi, jour des funérailles à compter de 9 h. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Karen (Daniel Cordeau) et Steve (Sylvie Beaudoin); ses petits-enfants: Jolianne, Élodie et Delphine. Il était le frère de Jeannette (feu Marcel Chabot), Gabrielle (feu Georges Naud), feu Edna (feu Georges-Aimé Lehouillier), Éliette (feu Victorin Simard), Jean-Guy (feu Raymonde Boivin, Pierrette Benguigui), Monique (Laval Henri), Suzanne (feu Roger Maltais, Claude Gamache), Gaston (feu Pauline Lessard, Denise Blanchard) et feu Clermont. Il était le beau-frère de Nicole (Guy Beaudoin), Doryce (Marc Blais), Jeannette (Jos Provençal), Léo (Louise Gagné), Léandre (Nicole Boucher) et Fernand (Jeannine Paulin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3) : www.cancer.ca ou à la Fabrique Sainte-Hénédine.