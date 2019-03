Bouffonneries indépendantistes

Évidemment, ce serait là une tâche colossale, qui s’effectuerait vraisemblablement sur le reste de ma vie. Une immense corvée, qui viendrait avec des difficultés, des imprévus. On se tromperait des fois, mais on finirait par réussir en étant responsable.

C’est déprimant. Jean-François Lisée qui se complaît dans son rôle de tête à claques. Catherine Fournier qui veut réunir les souverainistes, mais pas au Parti québécois, mais pas non plus dans un nouveau parti. Jean-Martin Aussant qui ne reste jamais plus que trois ans à la même place. Martine Ouellet qui pense qu’un magazine est un bon moyen pour rejoindre les jeunes en 2019. On ne fera pas l’indépendance avec des gens qui manquent autant de sérieux.