GARNEAU CARON, Annette



Au centre d'hébergement de Limoilou, le 5 mars 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Annette Garneau, épouse de feu monsieur Jean-Louis Caron, fille de feu dame Marie-Anne Bédard et de feu monsieur Aimé Garneau. Elle demeurait à Saint-Émile (Québec). Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 10h30,Les cendres seront déposées au printemps au cimetière paroissial de Saint-Émile, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil, sa sœur Rachel (Jean-Claude De Launière); ses neveux et nièces: Michel (Carolle Dionne), Ginette, feu Gilles, Lorraine, Suzanne et Jean (Nathalie Faucher); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron: Georges (Lise Marceau), feu Jacques (Monique), Germaine (feu Georges-Émile Chabot), feu Cécile (feu Vidal Lesieur), feu Denise (feu François Cloutier et en 2es noces, feu Tom Bergeron), Roland, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du centre d'hébergement de Limoilou, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (centre d'hébergement de Limoilou) 1, avenue du Sacré-Coeur, Québec (Québec) G1N 2W1; tél: 418 691-0766, site Internet:www.fondationfais.org. ou à la fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.