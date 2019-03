ROY, Marie-Andrée Tardif



À la Résidence Aviva, le 5 mars 2019, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée dame Marie-Andrée Tardif, fille de feu dame Yvonne Poulin et de feu monsieur François Tardif. Elle était l'épouse de feu monsieur Patrice Roy. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Caroline Laplante) et Jocelyn (France Trépanier); ses petits-enfants: Stéphanie (Tasha), Rosalie (Sandy) et Pierre-Olivier. Elle était la sœur de: feu Madeleine (feu Gérard Blouin), feu Fernande (feu Patrice Veilleux), feu Yvette (feu Paul-Émile Vézina), feu Gabrielle (feu Robert Bolduc), feu Jean-Roch (feu Bibiane Plante), feu Aurélien (feu Alberte Veilleux), feu Claire (feu Gaston Therrien), feu Marcel, feu Pierre (feu Colette Marcoux) Colombe (feu Roger Riverin), Colette (feu Jean Gosselin), René (feu Carmen Lessard) et feu Gaétan (Denise Mathieu). Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Marius Roy (Richard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Aviva pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.