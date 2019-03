Cafouillage de l’A13: jusqu’à 1375 $ par automobiliste

Chaque personne prise sur l’autoroute 13 ou 520 lors de la tempête de mars 2017 recevra au minimum 350 $ et au maximum 1375 $, selon le temps qu'elle a passé dans son véhicule enlisé.

C’est ce qui a été convenu dans l’entente d'action collective négociée avec le gouvernement québécois, dont les détails ont été dévoilés ce matin.

Une personne ayant été coincée quatre heures dans son véhicule recevra 350 $, alors que celle qui y a passé plus de 10 heures aura droit à 1100 $. Cette somme peut être majorée de 25 % selon certaines conditions (femmes enceintes, enfants, conditions médicales, arrêt de travail ou hospitalisation occasionnés).

Ces montants seront attribués à chaque personne qui a été prisonnière d’un véhicule, et non seulement aux conducteurs.

«Dans les circonstances, c’est un règlement tout à fait honnête et raisonnable, duquel on est très heureux, souligne l’avocat Marc-André Cloutier, qui a piloté l'action collective. Ça a été une négociation fort sympathique avec le gouvernement, qui a mis en place des mesures dès la suite de l’événement et qui n’a pas tenté de cacher sa responsabilité. On est heureux d’avoir pu régler ça rapidement.»

Rappelons que quelque 2000 victimes sont restées coincées pendant des heures dans leur voiture, en pleine nuit, pendant une mégatempête de neige, en raison d’un important cafouillage dans le déneigement.

Si certaines victimes ne sont pas d’accord avec les sommes versées, elles pourront choisir de poursuivre elles-mêmes, au civil, le gouvernement du Québec.