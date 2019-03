Canadien: les partisans n’y croient plus

Une majorité de partisans ne croient plus aux chances du Canadien de Montréal de participer aux séries éliminatoires.

C’est ce que révèlent les résultats d’un sondage maison du site web de la chaîne TVA Sports auquel plus de 2000 personnes ont participé. La question suivante a été posée au public: «Laquelle de ces équipes sera exclue des séries?» Le Tricolore, les Blue Jackets de Columbus, les Hurricanes de la Caroline et les Penguins de Pittsburgh étaient les choix proposés.

La très grande majorité des amateurs, dans une proportion de 67%, ont répondu le CH. Les Jackets (21%) et les Hurricanes (12%) suivent dans l’ordre.

Avant son affrontement de jeudi soir contre les Islanders de New York, le Bleu-Blanc-Rouge occupait le neuvième rang de l’Association de l’Est avec 81 points en 70 sorties. Columbus revendiquait un nombre de points identique et le même total de parties jouées, mais détenait le bris d’égalité vis-à-vis le Canadien en raison de sa récolte plus élevée de victoires acquises en temps régulier et en prolongation.