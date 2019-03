DUPUIS, Yvette



À la Maison Michel-Sarrazin, le 7 mars 2019, à l'âge de 56 ans, est décédée dame Yvette Dupuis, conjointe de Gilles Therrien. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 16 mars 2019 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil sa mère Sharon Carty (Denis Marceau), son conjoint Gilles Therrien et sa fille Isabelle Clara ainsi que sa belle-mère Lyse Gingras (Yvan Verret), sa sœur Michelle Dupuis; ses frères: Denis Dupuis, Colin Dupuis (Sophie Pinette) et Marc Dupuis, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Dupuis et Therrien; ses neveux et nièces: Eric Giroux, Emily Giroux, Raphaëlle Dupuis et Jacob Dupuis ainsi que de nombreux cousins, cousines, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier l'équipe de la Maison Michel-Sarrazin, dont Dre Michèle Lavoie pour leurs excellents soins. Nous remercions également l'équipe du CRCEO et du CLSC de la Jacques-Cartier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 1134, Grande-Allée Ouest, bureau 301, Québec QC, G1S 9Z9.