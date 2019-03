Changer de carrière, pourquoi pas?

Écoutez On parle d’argent. Pour cet épisode du podcast, on parle de changement de carrière avec Mickael Destrempes, chef de contenu à porte-monnaie qui a eu plusieurs vies professionnelles et qui, par son emploi actuel, est devenu un expert en la matière.

Le travail est plus qu’une activité rémunératrice en dollars. Le temps qu’on y passe permet à notre job d’influencer nos états d’âme, de brouiller notre esprit ou d’éclaircir nos chemins.

La perte de sens, la désillusion, l’ennui sont des symptômes qui nous indiquent parfois que nous ne sommes pas à notre place.

Ce qui nous fait vivre matériellement nous étouffe mentalement.

Et là, que faire ?

Se complaire dans une insatisfaction confortable, laisser à petit feu notre souffle et notre motivation expirer ? Si l’on dit non, il faut savoir qu’il n’est pas facile de se libérer.

Mais il est vrai que certaines situations sont insupportables, on ne se reconnait plus et chaque jour de plus est une torture intangible, insondable d’autant qu’elle rémunère.

Alors, il faut un sursaut. Un changement de carrière qui s’apparente finalement à un changement de vie.

Pourquoi changer de carrière ? Quels sont les pièges à éviter ? Comment s’y prendre ?

Cliquez pour en savoir plus.

Téléchargez l’application QUB Radio pour recevoir nos podcasts.