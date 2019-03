LACOURCIÈRE GAGNON, Michelle



Elle laisse dans le deuil ses enfants: sa fille Claude Gagnon (Jacques Lapointe) et son fils Daniel Gagnon; ses petits- enfants: Jeanne Lapointe, Laurie Gagnon et Mathis Gagnon. Elle était aussi la sœur de Louise Lacourcière (Pierre Deschênes) et de feu Jean Lacourcière. Sont également dans le deuil, M. Georges Gagné (son ami de cœur depuis l'été 2018), ainsi que ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines et les autres parents et amis.Ses enfants Claude et Daniel souhaitent adresser leurs sincères remerciements au personnel de la résidence les Jardins de la Noblesse de Charlesbourg et au Centre d'hébergement et de soins de Charlesbourg pour les services et les soins pleins de chaleur, d'attention et de respect prodigués à leur mère au cours des derniers mois. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418-683-8666, site Web : www.cancer.ca ou à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg. Des formulaires à cet effet seront disponibles au salon funéraire.