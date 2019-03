CÔTÉ, Marilyn Gagné



À Saint-Jérôme, le 7 mars 2019, est décédée à l'âge de 63 ans et 5 mois, Mme Marilyn Gagné, épouse de M. Régis Côté; fille de Mme Yvette Beaulieu et de feu M. Alcime Gagné. Elle demeurait à Saint- Jérôme, native de Pohénégamook (quartier Estcourt), Témiscouata. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 10 h à 13 h 30.suivi ultérieurement de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux, Régis Côté; sa fille, Annabelle; sa mère, Yvette Beaulieu (feu Alcime Gagné). Elle était la sœur de: feu Jocelyn, Marise (Normand Richard). Elle était la belle-sœur de: Marie-Ange (feu Roméo Pelletier), Guy (Géraldine Côté), Jean, Marcella (Stewart Messier), Yvan, Raymond (Tammy Côté), feu Sylvain (Lisa Côté). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, rue de Chauffailles, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4E1. La direction des funérailles a été confiée à la