MORENCY, René



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 10 mars 2019, est décédé à l'âge de 87 ans 9 mois, monsieur René Morency, époux de madame Suzanne Tessier. Il était le fils de feu Henri Morency et de feu Léontine Sanfaçon. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 11h30.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants: Lyne, Johanne (Robert Morin), Rémy (Caroline Hains), Sylvie (George McAughlin); ses petits-enfants: Allison Morency Morin, Maxime Morency (Camille), Samuel Leblanc (Jessica), Jimmy Morency-Morin (Catherine), Alexandre Morency (Julie), Véronique Leblanc sa filleulle (Dave) et Charles-William Morency; ses frères et sœurs: Yvette (feu Robert Dupuis), feu Simon (Janette Bouchard) Michel (Madeleine Fleury), feu Germain, Céline (Marcel Lamontagne), Lise (Gérard Miller); ses beaux-frères et belle-sœurs: feu Marielle Tessier (feu Wilfrid Gagné), feu Yolande Tessier (Raymond Gariépy), feu Raymonde Tessier (Armand Tessier), Marc-André Tessier (Gertrude Langlais), Jean-Marie Tessier (Nicole Miville-Deschenes), Laurette Tessier (Vincent Morissette), Daniel Tessier (Suzanne Côté), Clément Tessier (Estelle Poulot), Diane Tessier (Denis Turmel) ainsi que de nombreux neveux, nièces, entre autre Gilles Gagné son filleul, ses cousins, cousines, parent et amis, amies. Un énorme merci pour tout le personnel du l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et leur grand cœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.