«Des joueurs prennent congé» – Andrew Shaw

Andrew Shaw, l’un des joueurs les plus intenses dans ce match du côté du Canadien, en avait long à dire sur la tenue de ses coéquipiers. Sans pointer personne du doigt, l’attaquant a tout de même senti le besoin de lancer un message.

« Nous devons être une équipe qui travaille fort. Tout le monde. Tous les trios, tous les défenseurs, le gardien. Tout le monde doit jouer son meilleur hockey chaque soir. Des trios prennent des soirées de congé, des joueurs prennent congé. Ils ne se battent pas. »

– Andrew Shaw

Malgré un mauvais départ, le Canadien a bien failli quitter le Nassau Coliseum avec au moins un point. Une erreur combinée de Brett Kulak et Max Domi a mené au but gagnant d’Anders Lee dans les derniers instants du match.

« C’était un jeu 50/50 entre Domi et moi. La communication a fait défaut. Je voulais envoyer la rondelle le long de la rampe. Je ne sais pas trop si on s’est enfargés l’un avec l’autre, mais ça leur a permis d’obtenir un surnombre et de marquer sur un très beau jeu. »

– Brett Kulak

Sans les prouesses de Carey Price, le Canadien aurait joué du hockey de rattrapage toute la soirée. Encore une fois, le Tricolore n’a pas été en mesure de donner la moindre marge de manœuvre à son gardien.

« Ça fait mal. Carey a fait un travail incroyable pour nous en première période. On avait une chance de gagner pour lui. On n’a pas fait notre travail. On doit trouver une façon de mieux jouer. Quand notre gardien joue comme ça, c’est à nous d’apporter un effort plus soutenu. »

– Paul Byron

Oui, le Canadien a été chanceux d’être encore dans le coup après le premier vingt. Price a bloqué 15 lancers, alors que 11 autres ont été bloqués ou ont raté la cible.

« On aurait aimé connaître un meilleur départ. Malgré tout, on était encore en bonne position dans les deux dernières. Évidemment, la fin fut décevante. »

– Carey Price