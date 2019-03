Deux salons pour un seul prix

Au cours des quatre prochains jours (aujour­d’hui jusqu’à dimanche), le Centre de foires d’ExpoCité se transforme en véritable terrain de jeu pour les chasseurs, pêcheurs, plaisanciers et amants de la nature, avec la tenue simultanément du Salon plein air, chasse, pêche et camping et le Salon du bateau de Québec. Ce sont plus de 240 exposants qui vous feront découvrir des pontons, des VTT, des bateaux de pêche, de plaisance et de sports nautiques, des équipements, des accessoires de plein air, des pourvoiries, des destinations nature, et plus encore, comme la caméra intelligente Spydro, directement installée sur votre ligne à pêche, qui se synchronise à votre appareil mobile et vous permet d’enregistrer des données GPS et de filmer vos prises ! salonpleinairquebec.ca.

Les 45 ans de La Bourgeoise

Photo courtoisie

L’Ordre des gens d’affaires de Québec (OGAQ) a souligné, le 13 février dernier (soir de tempête de neige) le 45e anniversaire du restaurant-bar La Bourgeoise, sur la 1re Avenue à Québec. Plusieurs personnalités avaient accepté l’invitation de Marcel Lepage et ses deux fils Éric et Danny. Dans l’ordre habituel, sur la photo: Dave Simard, VP de l’OGAQ; Vincent Dufresne, conseiller municipal, Ville de Québec, et président de l’arrondissement de Charlesbourg; Marcel Lepage, propriétaire de La Bourgeoise; Renée Simard, présidente de l’OGAQ; Éric Lepage, copropriétaire de La Bourgeoise; Jonatan Julien, député de Charlesbourg (CAQ), ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, et Danny Lepage, copropriétaire de La Bourgeoise.

Pour la Maison Paul-Triquet

Photo courtoisie

Le Comité du Coquelicot de la Légion royale canadienne, filiale Québec 265, a remis récemment un chèque de 5000 $ à la Maison Paul-Triquet, un CHSLD qui accueille les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée et, depuis peu, une nouvelle génération de vétérans. Si c’est le gouvernement du Québec qui gère l’établissement comme n’importe quel CHSLD, c’est le fédéral qui paie l’essentiel de la note. Sur la photo, de gauche à droite: Gilles Landry, officier de bien-être de la filiale et membre du Comité du Coquelicot; Carolyne Thauvette, chef d’unité de l’administration de la Maison Paul-Triquet; Pascal Métivier, récréologue de la Maison Paul-Triquet, et Pierre Gosselin, 2e VP de la filiale et aviseur du Comité du Coquelicot.

90 ans

Photo courtoisie

Les membres des familles Saillant et Payette se sont réunis, le 9 mars dernier à l’hôtel Le Bonne Entente, afin de souligner le 90e anniversaire de naissance de Jeanne-d’Arc Payette-Saillant. Cette fière résidente du Manoir Sully à Québec a eu 8 enfants. Elle peut compter aussi dans sa famille 9 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Toujours autonome, Jeanne-d’Arc aime bien jouer au bingo et participer aux autres activités du Manoir. Bonne fête encore !

Anniversaires

Photo courtoisie

Joël Godin (photo), député conservateur de Portneuf-Jacques-Cartier, 54 ans... Prince Albert de Monaco, 2e enfant du prince Rainier et de la princesse Grace, 61 ans... Gaëtan Bonnelly, du quartier Les Saules à Québec, 68 ans... Jacques Langlois, ex-PDG de la Commission de la Capitale nationale, 71 ans... Billy Crystal, acteur et comédien américain, 71 ans... Pierre St-Amand, ex-professeur d’éducation physique (Cégep Garneau).

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 mars 2018. Stephen Hawking (photo), 76 ans, astrophysicien britannique devenu une célébrité pour ses travaux sur l’Univers qu’il scrutait depuis son fauteuil roulant... 2017. Yelena Naimushina, 52 ans, gymnaste artistique féminine soviétique puis russe, championne olympique aux Jeux olympiques d’été de 1980... 2014. Jacques Thibault, 72 ans, photographe (Jac Tibo) et directeur photo pendant de nombreuses années (1969-1984) au Journal de Québec.