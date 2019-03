THIBAULT, Martin



À Québec, le 1er mars 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé accidentellement monsieur Martin Thibault, époux de madame Christine Bourret, fils de feu madame Rachel Simard et de feu monsieur André Thibault. Originaire de Baie-St-Paul, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 16 mars 2019, de 10h30 à 13h30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles : Katia Thibault Rochefort et Natalia Bourret-Thibault; ses frères et sa sœur : Jacques Thibault (Sylvie Boulianne), Donate Thibault, Jean Thibault (Josée Gravel) et Simon Thibault (Anne Gosselin); sa belle-mère Madeleine Sylvain (feu Émile Bourret); ses oncles et tantes, ses neveux : Frédéric Rochefort Thibault (Karen Bouffard), Guillaume Thibault Rochefort, Michaël Thibault Gravel et Raphaël Thibault Gravel (Joannie Asselin) ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Plein Potentiel, site web : fondationpleinpotentiel.com, téléphone : 418-622-4290. Des formulaires seront disponibles sur place. Martin était le président du conseil d'administration de cette fondation.