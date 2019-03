FOURNIER, Antoine



À son domicile, le 3 mars 2019, à l'aube de ses 73 ans, est décédé monsieur Antoine Fournier, anciennement président de l'ordre des chimistes du Québec et professeur au Cégep Lévis-Lauzon, conjoint de madame Lucie Couture, fils de feu Antoinette Chenel et de feu Luc Fournier. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Laurie Fournier (Véronique Boies); ses belles-filles: Émilie (Kevin Roberge), Evelyne (Alain Gagnon) et Renée Allen; ses petits-enfants: Isaac, Flavie, Alexis, Charles et Marianne; ses frères et ses sœurs: Claudette (feu Laurent Bergeron), Jean-Luc (Cécile Bélanger), Michelle et Jules (Rachel Bédard); sa belle-mère Monique Blais (feu François Couture); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Couture: Yves (Michaëlle Thomas), Denise (Bernard Côté), René (Anne Pomerleau), Claude, Hélène (Jean-Louis Berbette) et Jean; sa filleule Caroline Bergeron; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du service de la néphrologie et de l'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 2300, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3H 2R5, téléphone : 1 800 565-4515, www.rein.ca/quebec. Des formulaires seront disponibles sur place.