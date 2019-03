BARIL, Michel



À son domicile, le 2 mars 2019, à l'âge de 79 ans et 6 mois, est décédé monsieur Michel Baril, époux de madame Monique Morin, fils de feu madame Rosa Lajeunesse et de feu monsieur Armand Baril. Il demeurait à Québec.Après un long combat, il laisse dans le deuil, outre son épouse; ses enfants: Véronique (Jésus Hernandez), Geneviève (Simon Leclerc); sa petite-fille Eliane Bédard; ses petits-enfants: Louis-Philippe Cloutier (Carol-Ann Major), Elisabeth Cloutier et Charles Cloutier ainsi que leur père François Cloutier; ses frères et sœurs: feu Paul-André (feu Huguette Foisy), Louisette (feu Jean-Paul Robitaille et feu Claude Fiset), Lucille (Maurice Bélanger), Claudette (feu Roger Goulet), feu Micheline (Jean-Louis Thibault), Réjean (feu Micheline Gagnon); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Morin: Nicole (Paul Brousseau), Rachel (feu Marcel Pelletier), Madeleine (Bertrand Lacombe), Michel (Ingrid Shelso) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.