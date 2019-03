BLAIS, Lucille Noël



À l'Hôpital de Montmagny, le 8 mars 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Lucille Noël, épouse de feu monsieur Philippe Blais. Elle était la fille de feu monsieur Émile Noël et de feu dame Mathilde Bernard. Elle demeurait à Montmagny et autrefois de Ste-Euphémie. La famille recevra les condoléances à laà compter de 11h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Ste-Euphémie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn Blais (Antonine Gosselin), Denise Blais (Pierre Laflamme), Michel Blais (Anne Wellwood), Marlène Blais (Daniel Dumas), Marc Blais (Nancy Fradette), Micheline Blais (Roger Demers); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères: feu Clément Noël (Monique Fontaine) et Jacques Noël, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Pavillon Labrie Morneau et le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués, ainsi que Dr Raymond Fortin pour son dévouement et sa grande générosité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la