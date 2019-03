BILODEAU, Jacques



À l'Hôpital Général Juif de Montréal, le 13 février 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jacques Bilodeau, époux de feu madame Mireille Pelletier. Autrefois de Québec (arr. Montcalm), il demeurait à Outremont. La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifMonsieur Bilodeau laisse dans le deuil sa fille Catherine et son petit-fils Félix; son fils Michel et son épouse Josée Truchon et ses petits-enfants: François, Thomas et Lili; sa sœur Charlotte (feu Robert Ouellet); son frère Jean (Nathalie Falardeau); sa belle-sœur Gisèle Tremblay (feu Bernard Bilodeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelletier: Constance (Robert Cashman), Michel (Doris Girard), Luc et Louis ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Ernest Bilodeau et le beau-frère de feu Lyse Pelletier. Un remerciement spécial à Valérie et son équipe de l'Image d'Outremont ainsi qu'au personnel de l'Hôpital Général Juif de Montréal pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca