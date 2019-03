LABONTÉ, Françoise



Entourée d'amour, Françoise Labonté nous a quittés le 10 mars 2019, à l'Hôtel-Dieu de Lévis à l'âge de 66 ans et 5 mois. Elle était l'épouse de feu Gaston Langelier et la fille de feu Gérard Labonté et de madame Estelle Groulx. Elle demeurait à Sainte-Claire, autrefois de Laval.À la demande de la défunte, il n'y aura pas d'exposition. Une cérémonie privée aura lieu en toute intimité en l'église de Sainte-Claire. Elle laisse dans le deuil sa mère madame Estelle Groulx (feu Gérard Labonté); ses frères et sœurs: Gérardine (André Morin), Pierre (Françoise Lamontagne), Jean (Jacynthe Labrecque), Hélène (Guy Chénard), Claude (Joanne Genest) ainsi que les membres de la famille Langelier, ses neveux et nièces qui occupaient une place importante dans sa vie. Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un remerciement spécial à tous ceux qui ont prodigué des soins à Françoise, en particulier au docteur Jacques Béchard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Accueil Sérénité 101, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. Madame Labonté a été confiée pour crémation à la