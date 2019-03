LEMIEUX, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 mars 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Pierre Lemieux, époux de Rose Lecomte, fils de feu Fernando Lemieux et de feu Jacqueline Morin. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Mélanie Pelletier), Marc (Josianne Vermette), Pierre-Luc (Mélanie Frève); ses petits-enfants: Thomas, Étienne, Christopher, Mathieu, Charles-Édouard, Antoine et Louis-Félix; sa soeur Louise; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lecomte: André (Lise Ayotte), feu Jean-Marc (Rita Blais), Madeleine (Claude Corriveau), Thérèse (Réal Breton), Louis (Danielle Gourques), François, Guylaine (Claude Martineau), Christiane, Jean-Martin et Nathalie (Mario Côté); ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 5e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi que le personnel de la Villa Mon Domaine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 8h.