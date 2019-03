FRAPPIER, Annie



À son domicile, le 9 mars 2019, à l'âge de 52 ans, est décédée madame Annie Frappier, M.A, coordonnatrice du Collectif aînés isolement social-ville de Québec et professionnelle de recherche au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec. Elle était la conjointe de monsieur Claude Boucher, fille de madame Lisette Tardy et de feu monsieur Paul Frappier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9 h 30 à 12 h 30.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, son fils André, son frère Jean-François (Lorrie Blair); ses sœurs: Marie-Hélène et Maryse (Pierre Carrier); ses beaux-parents: Réal Boucher et Gisèle Dion; ses belles-sœurs: Jocelyne (Daniel Chabot) et Chantal (Sébastien Beauchamp); ainsi que ses dix neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches Téléphone : 418 660-2100 Site web : www.centreaide-quebec.com ou à la Fondation du CHU de Québec Téléphone : 418 525-4385 Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.