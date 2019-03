LAFERRIÈRE, Andréa Bérubé



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 février 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Andréa Bérubé, épouse de feu monsieur Jean-Paul Laferrière. Elle était la fille de feu madame Monique Lamarre et de feu monsieur Gérard Bérubé. Elle demeurait à Québec, au CHSLD Domaine St-Dominique.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 14 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Mausolée du cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Alain Lyrette), Marie-Claude (Daniel Robin) et Jean (Christine Bourguignon); ses petits- enfants: Marie-Eve, Nicolas et Lily-Rose. Elle était la sœur de: feu Sr Hélène Bérubé, Bibiane (Yvon Raymond), Luce, Henriette (Jean-Guy Dionne) et feu Rosaire. Elle était la belle-sœur de feu Maurice Laferrière (feu Madeleine Gagnon) et de feu Françoise Laferrière (feu Jean-Luc Michaud). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines des familles Bérubé et Laferrière ainsi que de nombreux ami(e)s de longue date. Nos remerciements particuliers au personnel soignant de l'hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi qu'au personnel du CHSLD Domaine St-Dominique pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles au salon.