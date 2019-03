GAGNÉ, Éric



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 mars 2019, à l'âge de 75 ans et 11 mois, est décédé monsieur Éric Gagné, époux de madame Madeleine Morin, fils de feu Gaudias Gagné et de feu Rose-Aimée Bolduc. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Barbara (Guy Samson), Simon (Lyne Plante), Bruno (Kathy Panos), Manon (Martin Lemieux) et Robin (Kathy Lambert); ses petits-enfants: Cynthia (Bryan Daigle), Karine (Daniel Sénéchal), Marie-Pier (Pierre-Dominic Simard), Maxime, Théo, Victor, Roxanne (Renaud Belles-Isles), Noémie, Camille, Alicia, Francis (Coralie Ouellet), Mathieu et Léa-Rose; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Éllie et Florence. Il était le frère de feu Huguette (feu Olivia Lepage), feu Laurence, feu Rolande, Nelson (Carmelle Morin), feu Lucille (Gean-Guy Gagnon), feu Ange-Aimé (feu Germain Sylvain), Aimé-Rose (Jean-Marie Sylvain), Jean-Luc (Jacqueline Morin), feu Jean-Guy (Gisèle Hébert), Benoît (Suzanne Bernard), Julien, feu Liliane (feu Alain Tremblay), Richard (Solange Jacques), Jean-Pierre, Pauline (Gaétan Hébert) et de Marjolaine (André Racine). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Morin: Clément, Monique (Laurent Lepage), Carmelle (Nelson Gagné), feu Bibiane, Bertrand (Laurette Croteau), Christian (Colombe Dorval), Daniel, Martine (feu Daniel Vachon), Martial (Céline Bélanger) et Mario (Hélène Guay); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial aux familles Gagné et Morin de l'avoir accompagné durant cette épreuve, ainsi qu'au personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (https://pq.poumon.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera au complexele vendredi 15 mars de 19h à 22h et le samedi 16 mars à compter de 12h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie, section Pintendre.