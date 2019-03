TURGEON, Robert



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 9 mars 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé, monsieur Robert Turgeon. Il était le fils de défunts dame Jeanne Dion et de monsieur Louis-Philippe Turgeon. Selon ses volontés, sa famille se réunira en toute intimité pour lui rendre hommage. Les obsèques ont été confiées àIl laisse dans le deuil outre la mère de ses enfants: Marie Champagne, ses enfants: Guy (Diane Beaudoin) et Andrée. Il laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs de la famille Turgeon: Suzanne (Guy Delage), feu Monique, feu Huguette, Benoit, Marc-André (Nicole Fournier) et Diane (Roger Audet) ainsi que plusieurs cousines et cousins, neveux et nièces, ami(e)s et ses anciens collègues de travail de Radio-Canada où il a fait carrière pendant plus de trente ans. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Fondation du CHU de Québec sise au 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5