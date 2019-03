Jacynthe René est fière de son fils Louis, mannequin et futur acteur!

Lors d’une rencontre avec le magazine 7 Jours, Jacynthe René n’a pas pu s’empêcher d’exprimer sa fierté pour son fils Louis, âgé de 15 ans.

Le jeune homme souhaite suivre les traces de sa mère et devenir lui aussi acteur, un jour!

«C’est un bon garçon. Il est droit, il a de bonnes valeurs et il est si beau! Il souhaite faire carrière en tant qu’acteur. En ce moment, il est mannequin et il adore ça. Il aimerait éventuellement étudier en théâtre. Je ne dis pas non, mais je veux qu’il poursuive ses études, peu importe ce qui arrive», a indiqué la maman en entrevue.

En effet, l’adolescent partage souvent des images de ses séances photo à titre de mannequin sur Instagram.

Récemment, Jacynthe René avait partagé sur ses réseaux sociaux un long message d’amour pour son fils, qui a fêté son anniversaire le 19 février dernier.

«J’y vois 15 années de complicité, d’immense bonheur, d’épreuves traversées, d’expériences grandioses. Une maman d’abord monoparentale qui portait son bébé jour et nuit, littéralement, pour ne pouvoir être autrement. Une femme qui est devenue comblée dès cette journée du 19 février. Qui n’a plus eu besoin de rien de plus.»

Touchant!

