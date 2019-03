Kylie Jenner a failli donner ce prénom très surprenant à sa fille Stormi

Dans un «Instagram Live» diffusé mercredi, Kylie Jenner a donné plus d’information sur l’origine du prénom de sa fille Stormi et a révélé qu’il y avait un autre choix surprenant dans la liste des prénoms potentiels.

On sait que les Kardashian-Jenner adorent les noms originaux, de Dream à True, en passant par Chicago et Saint. Si le choix de Stormi en a surpris plusieurs par son originalité, le troisième prénom auquel Kylie Jenner pensait est des plus traditionnels: Rose.

En effet, la jeune maman a dévoilé qu’elle adorait ce prénom populaire et classique.

«Je voulais vraiment l’appeler Rose. Je ne sais pas pourquoi, j’aimais juste vraiment ce prénom. Rose était le numéro trois sur ma liste. Le numéro un est un nom très étrange, mais je l’adorais. Ça ne marchait simplement pas pour elle.»

Toutes les sœurs Kardashian-Jenner, à l’exception de Kendall, sont mamans. Kim Kardashian attendrait d’ailleurs son quatrième enfant par mère porteuse, un garçon.

