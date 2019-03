Le Drakkar est toujours en mission

BAIE-COMEAU | Après l’avoir échappé belle, mercredi, face aux Remparts de Québec, le Drakkar de Baie-Comeau poursuivra sa mission ultime, vendredi soir, lors de la visite de l’Océanic de Rimouski.

Victorieux par la marque de 2-1, en prolongation, face aux Diables rouges, les meneurs au classement de la conférence de l’Est ont joué avec le feu et ont bien failli se brûler dans ce 48e triomphe de la campagne.

Les membres de l’équipage sont toutefois parvenus à renverser la vapeur et inscrire cette victoire cruciale qui, du même coup, a permis au Drakkar d’atteindre le plateau des 100 points pour la deuxième fois de son histoire.

«C’est vrai que la partie a été serrée, mais les joueurs n’ont pas joué un si mauvais match. Les chances de marquer ont été très nombreuses sans oublier que leur gardien de but (Kyle Jessiman) a livré toute une performance», a reconnu le pilote Martin Bernard.

Victimes de six infractions mineures durant la rencontre, les Nord-Côtiers auraient pu payer plus cher pour leur indiscipline. «La bonne nouvelle, c’est que notre désavantage numérique a fait le travail. Il faudra maintenant se montrer plus alerte contre l’Océanic.»

Rien à perdre

Même si l’enjeu de ce programme double ne modifiera en rien la position au cumulatif de la troupe de Serge Beausoleil, l’entraîneur-chef du navire baie-comois ne tient rien pour acquis et continue de mettre l’accent sur la préparation et le plan de match de son équipe.

«Pour nous, l’objectif demeure le même, soit de continuer de mettre de la pression sur Halifax et de terminer le plus haut possible au classement. De l’autre côté, ils (les Rimouskois) se préparent aussi en vue des séries et c’est un autre défi qui s’annonce très intéressant», a ajouté Bernard, qui misera sur la présence d’un nouvel adjoint, Mario Marois, derrière le banc.

Avec deux parties à disputer en saison régulière, le Drakkar possède toujours un point de priorité sur leurs principaux rivaux de la Nouvelle-Écosse, qui clôtureront leur saison à domicile contre Saint John (vendredi) et Charlottetown (samedi).

En bref

Le gardien de but Alex D’Orio sera devant le filet du Drakkar, qui tentera de prolonger à dix (fiche de 8-0-0-1) sa séquence de matchs sans défaite en temps régulier...Les deux équipes ont divisé les honneurs des quatre premiers duels en saison régulière...Sur le plan individuel, une belle bataille est à prévoir entre les attaquants Alexis Lafrenière (Océanic) et Ivan Chekhovich (Drakkar) qui totalisent respectivement 103 et 102 points au classement des marqueurs de la LHJMQ.