Le Guide de l’auto disponible en baladodiffusion

Depuis quelques semaines déjà, l’équipe du Guide de l’auto vous présente son émission de radio sur les ondes de QUB Radio!

Animée par les journalistes automobiles du Guide de l’auto Antoine Joubert et Germain Goyer, cette émission éponyme traite de divers sujets de l’automobile passant des essais de la semaine aux coups de cœur vintage des deux animateurs. Par ailleurs, on y présente des invités chaque semaine et on répond aux questions des auditeurs envoyées sur la page Facebook officielle d’Antoine Joubert. Vous ne serez assurément pas déçus!

Vous pouvez écouter l’émission en direct chaque samedi dès 10 h ou bien en rattrapage sur le site de QUB Radio.



Qu’est-ce que QUB Radio?

QUB Radio, c’est une radio entièrement numérique lancée par Québecor l’automne dernier. On y présente une tonne de sujets d’actualité et des chroniques captivantes de type grand public. Disponible en application mobile ou directement sur Internet, QUB Radio offre une bibliothèque impressionnante de baladodiffusions en plus de la radio diffusée en direct présentée au quotidien.