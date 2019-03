Le premier versement de l'Allocation famille bonifiée versé dès vendredi

QUÉBEC | Le premier versement de l’Allocation famille bonifiée pour le 2e et le 3e enfant sera expédié dès vendredi aux parents admissibles.

Une somme supplémentaire de 500 $ a été accordée par Québec, lors de la mise à jour économique de décembre dernier, portant l’allocation annuelle à 1735 $ pour le 2e et pour le 3e enfant.

Pour le premier enfant, une famille québécoise reçoit chaque année 2472 $, alors que l’allocation annuelle pour le 4e enfant, et les suivants, se chiffre à 1852 $.

«L'augmentation vise à corriger graduellement l'écart entre le montant maximal versé pour un premier enfant et celui accordé pour un 2e et un 3e enfant», a dit jeudi le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, par communiqué.

«Le versement d'une aide plus généreuse et plus équitable permet de mieux soutenir financièrement les familles qui ont plus d'un enfant», a-t-il ajouté.

L’Allocation famille bonifiée sera remise par dépôt direct ou par chèque au cours de la semaine prochaine.

Ce premier versement sera rétroactif puisqu’il comprend les mois de janvier, février et mars. La somme bonifiée sera ensuite intégrée aux versements suivants.

Soulignons que les couples dont les revenus dépassent 108 000 $ n’obtiendront aucune aide additionnelle.

Allocation maximale bonifiée:

Montant