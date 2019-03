Les Sags ne veulent pas tomber dans le piège

SAGUENAY | Les Saguenéens de Chicoutimi vont s’assurer de ne pas les prendre à la légère les Cataractes de Shawinigan, vendredi soir lors du dernier match devant leurs partisans cette saison.

À quelques heures de connaître l’identité des 16 équipes qui feront partie des séries éliminatoires dans la LHJMQ, les Cataractes sont toujours dans une course à finir avec les Sea Dogs de Saint John pour l’obtention du dernier rang donnant accès à a grande danse du printemps.

«Lorsqu’un animal se bat pour sa survie, c’est dangereux. Il faut s’assurer de les considérer comme s’ils étaient sur le même pied d’égalité que nous», a lancé l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean.

De leur côté, les Saguenéens ont prolongé leur séquence de victoires à cinq hier soir en se départissant des Voltigeurs de Drummondville par la marque de 3-1, hier soir.

«Ça donne une très bonne dose de confiance, sauf qu’il ne faut pas tomber dans le panneau. La semaine dernière, on a joué un match semblable à Rimouski et on a un peu levé le pied lors des deux matchs suivants», a rappelé Yanick Jean, qui a lancé un message à ses hommes qui s’apprêtent à recevoir une équipe qui est en mode «survie».

«On tourne la page et on recommence à zéro pour demain (...) Quand tu veux bien te préparer en séries et que tu joues un match comme ça, le lendemain il faut que tu répètes. On ne doit pas rester accrocher sur ce match», a lancé coach Jean.

Émotion dans l’air

Il risque d’y avoir de l’émotion dans l’air lors du dernier match à domicile des Saguenéens cette saison puisque le trio de joueurs de 20 ans fera un dernier tour de piste devant leurs partisans avant le début des séries éliminatoires. La fin approche pour le capitaine de la formation chicoutimienne, Zachary Lavigne, ainsi que Morgan Nauss et Liam Murphy. Les vétérans des Sags voudront assurément terminer leur stage junior sur une bonne note.

«À toutes les fois que tu célèbres les joueurs de 20 ans, tu te dois de respecter tout ce qu’ils ont fait pour ton équipe. Tu veux livrer une bonne performance pour eux», a souligné Yanick Jean.

L’organisation des Saguenéens tiendra à remercier Lavigne, Nauss et Murphy pour les précieux services qu’ils ont rendus à l’équipe en leur remettant des cadeaux-souvenirs quelques minutes avant le match face aux Cataractes.