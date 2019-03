[PHOTOS] Le spectacle de Weezer au Centre Bell en images

La troupe de River Cuomo était de retour à Montréal avec les Pixies en première partie un peu plus d’une semaine après avoir sorti son Black Album le 1er mars dernier.

Weezer avait aussi sorti un album complet de reprises en janvier dernier, The Teal Album. Les fans se demandaient d’ailleurs si le groupe allait en profiter pour reprendre Africa, Take on me ou Billie Jean qu’on retrouve sur l’album. Ou allait-il plutôt aligner les nouveautés du Black Album?

Selon ce que rapporte le Journal , les fans de longue date en ont tout de même eu pour leur argent avec plusieurs pièces tirées du répertoire des premières années de Weezer. La formation a donc été «généreuse de ses extraits d’hier, notamment en ouvrant le concert avec une mouture interprétée a capella et en canon de l’emblématique Buddy Holly, puis en enchaînant avec une My Name is Jonas.»

Les légendaires Pixies, qui ont d’ailleurs grandement influencé Weezer, ont aussi pu égayer la foule en première partie.

PIXIES

WEEZER

