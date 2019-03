Un auteur et sa maison d’édition seront accusés

Un écrivain et une maison d’édition de la Montérégie seront finalement accusés de production de pornographie juvénile pour un passage d’un roman à succès décrivant le viol d’une fillette.

Yvan Godbout, un auteur de 49 ans résident à Québec, et Nycolas Doucet, le directeur général des éditions AdA de Varennes, ont été arrêtés par les policiers tôt hier matin a appris Le Journal.

Après avoir été interrogés par les enquêteurs de la Sûreté du Québec une partie de la journée, ils ont été remis en liberté.

L’écrivain et l’entreprise devraient être formellement accusés de production et de distribution de pornographie juvénile le mois prochain.

Cette saga remonte à janvier 2018 alors qu'une enseignante de la Rive-Nord de Montréal avait porté plainte à la police en raison d’un passage troublant du roman Hansel et Gretel de la série Contes interdits.

M. Doucet a été interpellé en tant que représentant de la maison d’édition appartenant à son père François Doucet.

Photo Facebook

Viol

Dans le livre d’horreur, l’auteur décrit de façon très explicite un homme abuant sexuellement d’une fillette de 9 ans.

Lancé en septembre 2017, l’ouvrage était disponible dans plusieurs magasins de grande surface, dont Costco et Walmart, et connaissait un certain succès.

Le bouquin avait été retiré des tablettes dans la foulée de l’enquête policière menée par la Sûreté du Québec (SQ).

Un dossier avait été soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en février, mais il n’y avait eu aucune accusation jusqu’à maintenant. En avril, la maison d’édition avait même remis son livre en vente.

« J’étais sous l’impression que c’était clos. C’est surréaliste comme situation. Ça commence à ressembler à de la censure » soutient l’ancien député de Verchères, Stéphane Bergeron, qui a utilisé les réseaux sociaux hier pour dénoncer la situation.

Toujours en ligne

L’ex-élu avait pris à cœur la controverse autour de l’entreprise de sa circonscription allant jusqu’à questionner l’ancien directeur général par intérim de la SQ, Yves Morency, en commission parlementaire l’année passée.

Ce dernier avait répondu que le corps policier répondait aux plaintes des citoyens et ne faisait pas de censure.

Mis au courant des nouveaux développements par le propriétaire de la maison d’édition François Doucet, M. Bergeron dit se sentir impuissant devant la tournure des événements.

L’éditeur a indiqué au Journal ne pas vouloir commenter la situation sous les conseils de ses avocats.

La version revisitée de Hansel et Gretel d’Yvan Godbout était toujours disponible hier sur divers sites de commerce en ligne notamment.

Cette fois cependant, l’inventaire de livres a été saisi par les policiers lors de la perquisition aux éditons AdA.

L’ouvrage était finaliste pour le prestigieux prix Aurore-Boréal en 2018 pour le roman de l’année.