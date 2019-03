Un populaire bar montréalais se fait voler une statue et la récupère grâce à la magie de Facebook

La Taverne Cobra, un populaire débit de boisson situé sur le boulevard St-Laurent, s’est fait dérober une statue grandeur quasi-nature samedi soir dernier.

Or, le malfaiteur n’a pas été subtil pour deux cennes puisqu’il a commis son crime devant des dizaines de témoins, pendant les heures d’ouverture.

Capture d'écran / Facebook Taverne Cobra

Qui plus est, des caméras de surveillance ont pu saisir toute la scène et l’immortaliser pour le bienfait des tenanciers de l’endroit souhaitant retrouver leur gros bibelot à l’effigie de nul autre que Jack Daniels.

Capture d'écran / Facebook Taverne Cobra

Futés comme des renards, les gérants de la Taverne Cobra se sont tournés vers Facebook et ont publié la vidéo du méfait sur leur page, demandant à leurs abonnés d’identifier le cambrioleur.

En quelques heures à peine, des milliers de visionnements ont eu lieu, et comme par magie, un message privé de la part du présumé brigand leur est parvenu.

«Bonjour, je suis le “magicien” qui a subtilisé la statue samedi soir, je m’en excuse sincèrement, j’avais atteint un niveau d’éthylisme particulièrement avancé et je ne répondais plus de mes actes en pleine conscience», affirme le voleur anonyme et repentant, avant d’offrir à la Taverne de ramener le précieux objet en fin de journée vendredi.

Faute avouée à moitié pardonnée, comme on dit!

Espérons que ces tribulations prendront fin dans la joie et le respect.