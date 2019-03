Une bombe russe à Chicoutimi

SAGUENAY | Les Saguenéens de Chicoutimi ont frappé un coup de circuit lorsqu’ils ont réussi à intégrer le jeune défenseur russe de 17 ans, Artemi Kniazev, au sein de leur brigade défensive.

Lorsqu’il a appris qu’il poursuivrait son apprentissage à Chicoutimi, Kniazev ne savait pas à quoi s’attendre, mais il n’a pas perdu de temps pour se faire de nouveaux amis.

«Je me plais énormément à Chicoutimi. On a une belle chimie dans le vestiaire et c’est ce qui fait en sorte qu’on a du succès dernièrement (...) Je ne regrette pas mon choix d’avoir rejoint les Saguenéens. C’est une organisation de première classe», a certifié Kniazev qui apporte de précieux services aux Sags depuis qu’il est atterri à Chicoutimi.

«C’est un joueur qui a de très bonnes habiletés. Il est arrivé ici avec la mentalité d’être repêché le plus haut possible. Pour lui, c’est une saison d’apprentissage et il joue de grosses minutes. Je crois qu’il s’est rapidement adapté au style de jeu nord-américain», a lancé l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean.

Une année importante

Depuis qu’il porte les couleurs des Sags, Kniazev ne cesse de montrer toute l’étendue de son talent. Il s’agissait d’une année charnière pour le principal intéressé qui est pressenti à être sélectionné en deuxième ronde lors du prochain repêchage de la LNH qui aura lieu à Vancouver en juin prochain.

«Au début de l’année, je sentais une petite pression, mais depuis le mois de novembre, je n’y pense plus. C’est mieux pour moi. J’aime mieux me concentrer sur mon jeu», a-t-il reconnu.

En 53 matchs cette saison, Kniazev a récolté 31 points jusqu’à présent et s’apprête à vivre ses premières séries éliminatoires dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Un grand frère dans le vestiaire

Dès son arrivée avec les Chicoutimiens, le jeune défenseur russe pouvait compter sur la présence de l’attaquant russe Vladislav Kotkov, qui avait déjà goûté au junior majeur l’an dernier. Kniazev pouvait donc suivre les traces de son nouvel acolyte avec qui il a développé une belle complicité.

«C’est sûr que je parle un peu plus à Vladislav. Ça fait du bien de parler en russe parfois, a souri le général à la ligne bleue des Sags. Les autres joueurs m’ont très bien accueilli également. Morgan Nauss est vraiment un chic type. Je m’entends très bien avec lui.»

Le pilote de la formation saguenéenne a également affirmé que la présence de Kotkov au sein de son vestiaire a été un facteur qui a penché dans la balance lorsqu’est venu le temps de sélectionner Kniazev au 10e rang du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey.

Kniazev et Kotkov se connaissaient bien avant d’être réunis à Chicoutimi. En effet, les deux compatriotes russes ont représenté les couleurs de leur pays à plusieurs occasions lors de compétitions internationales. Lorsqu’ils ont pris la décision de quitter leur pays pour se joindre aux Saguenéens, il s’agissait d’une occasion rêvée pour eux de se rapprocher de leur but ultime.