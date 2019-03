Vous risquez de beaucoup aimer cette suite «tout inclus» de deux étages avec piscine sur le toit

Le comble du luxe au Finest Playa Mujeres, hôtel 5 étoiles situé au nord de Cancún, est de réserver une des suites sur deux étages avec terrasse et piscine sur le toit!

Cet hôtel, qui convient aussi bien aux familles qu’aux couples ou auxgroupes d’amis, ne fait vraiment pas les choses à moitié.

Le Finest Playa Mujeres compte une bonne cinquantaine de ces luxueuses suites, certaines avec vue sur l’océan, d’autres sur les jardins, et de taille différente.

Les suites deux étages avec terrasse et piscine disposent de 1600 pieds carrés d’espace, répartis sur deux étages. Le premier étage compte une chambre et une salle de bain raffinées, tandis qu’un escalier mène au deuxième étage, une terrasse avec mobilier moderne et une petite piscine pour se rafraichir.

La plus haute catégorie de l’hôtel, les suites impériales deux étages avec terrasse et piscine disposent quant à elle de 3400 pieds carrés, grâce à l’ajout d’un salon et d’un bar au premier étage, et d’une terrasse encore plus volumineuse sur le toit. Le comble du luxe!

Raffinement et bon goût

Propriété du groupe Excellence, le Finest Playa Mujeres se démarque par un design contemporain, que ce soit au niveau de l’architecture des bâtiments ou du mobilier.

Les 450 suites de l’hôtel sont disséminées dans six grands bâtiments blancs, épurés. Les suites du rez-de-chaussée jouissent de piscines privées, avec des hamacs presque dans l’eau.

L’offre est complète avec 17 bars, 12 restaurants, un camion de rue, un magnifique spa et un total de 12 piscines. Le tout bordant la magnifique plage Mujeres, en face de l’île du même nom.

Le prix?

À titre d’exemple, Transat offre des forfaits à partir de 2549$ par personne, au départ de Montréal, pour une suite deux étages avec terrasse sur le toit et petite piscine privée.

Pour une suite junior, plus simple, les forfaits démarrent à 2179$ par personne, au départ de Montréal.

