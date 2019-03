JOUBERT, Lise



À la Maison Michel-Sarrazin, le 24 février 2019 à l'âge de 75 ans, est décédée dame Lise Joubert, épouse de monsieur André Hallé, fille de feu monsieur Philippe Joubert et de feu dame Lucienne Caron. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 15 mars de 16 h 30 à 21 h et le samedi 16 mars de 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux André, son fils Maxime Hallé (Sylvie Leung Yinko); son beau-frère et ses belles-sœurs: Francine Hallé et Sylvie Hallé (Marcel Martel); son neveu et ses nièces: François Martel (Marie-Pier Doyon et leur fille Laura) et Caroline Martel; ses cousins et cousines: Pierre Joubert (Andrée Laberge), Josette Joubert, Michel Joubert (Diane Boulanger), Benoît Joubert (Carmen Chabot), Sylvie Joubert, Serge Jacques (Joanne Laplante), Yves Jacques (Suzanne Huart), Christine Jacques (Jean-Denis LeBlanc), Jean-François Jacques et Pénélope Jacques. Elle laisse aussi dans le deuil ses cousins et cousines des familles: Caron, Damien, Grenier, Lessard et Rodrigue de la Beauce et de l'Estrie ainsi que ses ami(e)s: Jacques Dorval (Jacqueline Bédard), Diane Charland, Huguette Poirier, Gisèle Roy (Gracien Roy), Lise Lefaivre, France Ste-Croix, Lise Brassard, Colette Couture et Lise Têtu. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec, département du CRCEO et le département des soins palliatifs pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués ainsi que le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour l'excellence de leurs services. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, tél. : 418-688-0878.