Cette année, le couple Josélito Michaud et Véronique Béliveau célèbre 25 ans d’amour. Leur secret ? La communication et l’engagement envers leurs enfants adoptés, Yasmeena, 16 ans, et Antoine, 18 ans.

« On s’est fait une promesse : lorsqu’on a eu les enfants, on s’est dit qu’on va tout faire pour ne jamais abandonner ces enfants-là, car ils ont déjà été abandonnés. On s’est dit qu’il fallait se rendre au moins jusqu’à leurs 18 ans », relate le scénariste, croisé sur le tapis rouge aux côtés de sa femme, à la première du spectacle Seul Ensemble de Serge Fiori, au Théâtre Saint-Denis, mardi dernier.

Quant à Véronique Béliveau, elle s’est inspirée du vécu de sa fille pour lancer l’automne prochain un premier conte pour enfants.

« L’univers des enfants m’a toujours intéressée. C’est une petite Vietnamienne qui est au cœur de l’histoire », dit-elle.