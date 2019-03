5 vins pour faire le tour du monde

Le concours Meilleur sommelier du monde se déroule cette semaine à Anvers en Belgique, et deux Québécois font partie des candidats qui représenteront le Canada à cette prestigieuse rencontre. Au moment de publier ces pages, les résultats seront sur le point de tomber, nous souhaitons donc la meilleure des chances à Pier-Alexis Soulière et Carl Lepage Villeneuve.

Cuvée William, 2018

Photo courtoisie, SAQ ★★½ | $½

Vignoble de la Rivière du Chêne : Si vous aimez les vins aromatiques de style sauvignon blanc, voici une offre bien de chez nous qui n’a plus rien à envier au reste du monde... Ou devrais-je dire qui a maintenant tout pour plaire ? Il est frais et croquant, au fruité bien net. Son prix est plus qu’honnête et il est largement distribué. Il sera un apéritif parfait et, je l’espère, saura vous convaincre de la qualité des vins de chez nous. Chapeau à l’équipe de Rivière du Chêne !

12 % Québec | Vin blanc | 15,25 $ | 5,6 g/l

CODE SAQ : 744169

Crémant d’Alsace, 2016

Photo courtoisie, SAQ ★★★ | $

Domaine Bernhard et Reibel : Ce mousseux est élaboré spécialement pour le marché du Québec avec une étiquette sympathique signée par un Québécois. Issu de méthode traditionnelle, ce vin est à base de chardonnay travaillé en agriculture biologique. Ses bulles fines et ses jolis arômes de pomme et de prune jaune font place à une bouche fruitée et croquante. Ce sera une bonne façon de commencer une rencontre. À servir bien frais.

12,5 % France | Vin blanc bio | 27,70 $ | 2 g/l

CODE SAQ : 13133224

Grenache, Syrah, Carignan, Akel, 2017

Photo courtoisie, SAQ ★★ | $½

Montgras : Je suis depuis quelques années agréablement surprise par les vins de ce domaine. Montgras est le projet des frères Gras. Établis il y a plus de 25 ans, ils ont maintenant plusieurs vignobles dans différentes régions du Chili et travaillent toute une gamme de cépages. Il n’est pas toujours évident de trouver des vins qui ont de la typicité dans cette gamme de prix. C’est ici mission accomplie avec un rouge gourmand, aux notes de fruits rouges et noirs légèrement compotés. Les tanins patinés gardent la bouche ronde. Akel sera de mise pour accompagner un plateau de charcuteries.

14 % Chili | Vin rouge | 15,90 $ | 1,8 g/l

CODE SAQ : 13730740

Grenache, The Other Wine Co., 2018

Photo courtoisie, SAQ ★★½ | $$½

Shaw and Smith, McLaren Vale : La région de McLaren Vale se situe au sud de la ville d’Adélaïde. Moins connue que sa voisine Barossa, cette région est propice à l’élaboration de très beaux grenaches, et en voici un bel exemple. Ce projet est piloté par Shaw and Smith, domaine respecté qui fait des vins de très belle facture. Fruité à souhait, mais sans lourdeur, c’est du grenache qui se laisse boire et qui vous fera découvrir le nouveau visage de l’Australie.

13,5 % Australie | Vin rouge | 26,95 $ | Moins de 1,2 g/l

CODE SAQ : 13879350

Rosso Conero, 2015

Photo courtoisie, SAQ ★★½ | $$

Moroder : L’appellation italienne Rosso Conero se situe dans la région des Marches et produit des vins à base de montepulciano. Deuxième cépage rouge en importance en Italie derrière le sangiovese, le montepulciano a de la structure, du fruit et des tanins. Le vin de Moroder en est un exemple classique avec ses notes de prune, de terre et de tabac faisant place à une bouche tannique, mais sans dureté. Et bonne nouvelle, c’est issu d’agriculture biologique. Il sera parfait pour terminer la saison des plats mijotés.

14,5 % Italie | Vin rouge | 20,65 $ | 3,8 g/l

CODE SAQ : 11155307