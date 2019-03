QUIRION, Thérèse



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 11 mars 2019, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédée madame Thérèse Quirion, épouse de feu monsieur Arthur Tremblay, fille de feu madame Irène Veilleux et de feu monsieur Wilfrid Quirion. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 16 mars 2019, de 10 h 30 à 13 h 30.L'inhumation se fera au printemps, au cimetière St-Pierre-aux-Liens. Elle laisse dans le deuil sa sœur Michelyne; ses belles-sœurs: Gilberte (feu Patrick Quirion), Jeannine (feu Léo Quirion), Thérèse (feu Jacques Quirion) et Thérèse (feu Jean-Claude Quirion), ainsi que ses neveux, ses nièces et ses ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 13e étage de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués en fin de vie.