EMOND, Lisette Langevin



C'est bercée par l'amour de ses petits- enfants, dans la main et le sourire de Lison et dans le cœur de Claire, Marie-Claude et Anne, que notre maman a fermé les yeux, le 3 février 2019. Elle est allée rejoindre son époux bien-aimé Jean Langevin, ses parents monsieur Charles-Alfred Emond et dame Marie-Anna Jacques ainsi que tous ses frères et sœurs: Lucien (Jacqueline), Jacques (Jeanne-D'Arc), Jean, André, Denise (André) et Raynald.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 9 h. Les cendres seront déposées au cimetière de Giffard au printemps 2019. Elle laisse dans le deuil ses filles: Claire (Daniel Castonguay), Lise (Pierre Veilleux), Marie-Claude (Richard Bell), Anne (Louis Potvin); ses petits-enfants : François Faucher (Julie), Claudine Faucher, Mathieu Veilleux (Annie-Claudine), Nicolas Veilleux, Caroline Bell (Alexandre), Stéphanie Lavoie (Stéphane), Maxime Lavoie (Catherine), Marilyne Lavoie (Tim), Pierre-Alexis Lépine (Julie), Annie-Claude Lépine (Francis); ses arrière-petits- enfants: Alexi, Emy, Edward, Victoria, Philippe, Thomas, Raphaëlle, Étienne, Gabrielle, Matt et Nathalia; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Langevin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier à l'extraordinaire personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et surtout à Lison, Pierrot et Pierre-Alexis qui ont fait équipe pour maman jusqu'à son envol. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Lémerveil Suzanne Vachon, maison de soins palliatifs pédiatriques, Tél. : 418-781-6578 poste 1118 Site : https://www.mlsv.ca/. Les funérailles sont sous la direction de