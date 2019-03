Bronfman s’en tient au baseball

Voici ce qu’il m’a répondu dans un échange de courriels hier : « Mon focus, c’est le baseball. Mais bon article ce matin [hier]. Les spéculations font partie de votre travail. Comme vous le savez, j’adore le sport et j’adore Montréal ! »

Chose certaine, il y a des gens qui suivent la situation. Les noms d’Étienne Boulay, d’Éric Lapointe, deux anciens des Alouettes, et même du comédien et scénariste Louis Morissette sont mentionnés.

Chez Forbes, c’est la NFL, la MLB, la NBA et maintenant la MLS qui priment.

On sait que le Rouge et Noir d’Ottawa a versé un droit d’entrée de sept millions pour être admis au sein de la Ligue canadienne de football.

La méga Maple Leaf Sports and Entertainment aurait payé neuf millions de dollars pour se porter acquéreuse des Argonauts de Toronto, elle qui était déjà propriétaire des Leafs, des Raptors et du Toronto FC.

Il est aussi de notoriété publique que les Eskimos d’Edmonton et les Roughriders de la Saskatchewan sont propriétés de leur communauté, au même titre que les célèbres Packers de Green Bay dans la NFL.

Il est possible d’acheter des actions de ces équipes. Ainsi, les Packers comptaient près de 360 800 actionnaires en 2016. Personne ne peut détenir plus de 200 000 actions, ce qui représente environ 4 % des cinq millions d’actions recensées il y a trois ans.

Les Blue Bombers de Winnipeg sont pour leur part inscrits à titre de compagnie à but non lucratif et ne vendent pas d’actions.