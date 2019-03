Cole Sprouse dévoile la chose la plus romantique qu’il a faite pour Lili Reinhart et c'est impressionnant

Cole Sprouse a révélé en entrevue avec le magazine Glamour qu’il était un grand romantique dans l’âme.

Celui qui partage sa vie avec sa collègue à l’écran, Lili Reinhart, ne cache pas l’amour qu’il éprouve pour sa douce. C’est d’ailleurs pourquoi les gens du magazine voulaient en apprendre plus sur sa façon d’exprimer son amour quand il est en couple et ils n’ont pas été déçus : Cole Sprouse sait faire les choses en grand!

AFP

«J’aime vraiment aller en road trip lors d’un rendez-vous galant. J’ai emmené ma copine à un endroit reculé au Canada et je l’ai surprise avec une aventure en montgolfière, ce qui a été vraiment amusant. J’aime beaucoup voyager, j’aime aller en road trip. Ces expériences grandioses sont toujours celles qui sont marquantes et qui laissent les plus beaux souvenirs et créent les plus belles histoires d’amour», indique le comédien en entrevue.

On se souvient que le couple avait partagé quelques stories de ce moment intense à l’automne 2017.

Ils sont tellement cutes!

