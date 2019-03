Deux jours de pluie avant le retour du soleil

MONTRÉAL – Un nouveau système dépressionnaire va apporter de la pluie sur l’ensemble de la province, jusqu’à samedi inclusivement, avant le retour du soleil prévu dimanche.

La journée de vendredi sera principalement nuageuse et pluvieuse. Une alternance de soleil et de nuages est attendue sur quelques secteurs dans l’après-midi. En Estrie ou encore en Abitibi-Témiscamingue la pluie intermittente et les nuages vont rester tout au long de la journée.

D’importantes quantités de pluie sont attendues sur certains secteurs : la Mauricie, la région de Québec, ou encore Sept-Îles et Gaspé où un risque de la pluie verglaçante est prévu au cours de la matinée.

À Montréal, les averses de pluie devraient cesser en mi-journée avant de laisser la place à une alternance de soleil et de nuages. Les températures seront stables, un maximum de 6 ° C est prévu. Même chose à Québec où la pluie devrait cesser dans l’après-midi, et le mercure affichera 5 ° C .

Samedi, la journée pourrait être similaire à la veille, tandis que les températures commenceront à diminuer. Un mélange de neige et de pluie est prévu sur plusieurs secteurs.

À Montréal et à Québec, des averses de pluie et de neige sont attendues et les températures seront respectivement de -1 ° C et 0 ° C .

Le soleil sera de retour dimanche pour tout le monde, et devrait rester au moins jusqu’à mercredi. Le froid également refaire son apparition dimanche, jusqu’à mardi matin.