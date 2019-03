BERNARD, Raymond



Au Centre d'hébergement de Sainte- Perpétue, le 13 mars 2019, à l'âge de 92 ans et 5 mois, est décédé monsieur Raymond Bernard, époux de feu dame Yvette Lizotte. Fils de feu dame Nicée Cloutier et de feu monsieur Fortunat Bernard, il demeurait à Sainte-Perpétue, comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Daniel Gagnon), Michel (Lise Castonguay), André (Francine Cloutier), Claudel (Nathalie Caron), Nicole (Gérald Bélanger), Nancy (Martin Dumas); ses petits-enfants: Steve, Sonia, Mélisa, Stéphanie, Maxim, Amélie, Pierre-Carl, Alex, Jessica et Cédric; ses arrière-petits-enfants: Enrick, Mackenzie, Malek, Emy-Kate, Aurélie, Mathis, Ellie, Noah. Il était le frère et le beau-frère de: feu Yvon, feu Claude (feu Marie-Paule Labourisse), feu Monique (feu Jean-Claude Pelletier); de la famille Lizotte: feu Marie-Paule (feu Roger Pelletier), feu Henri (feu Colette Pelletier), feu Roger (feu Yvette Chouinard), feu Juliette (feu Florent Fournier), feu Laurent, feu Julien, Hélène (Gérard Fournier). Sont également affectés par son départ de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis(es). Un remerciement particulier est adressé au personnel soignant du Centre d'hébergement de Sainte-Perpétue et aux médecins Dre Line Paré et Dr Michel Bertrand pour leur dévouement et les soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0 ou à la maison d'Hélène, 350, Ave. St-David, Montmagny, G5V 2K2. Il sera possible de le faire sur place. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis ausamedi jour des funérailles à compter de 10h30.et de là au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la maison funéraire