Fleetwood et McIlroy devant, les vétérans poussent

PONTE VEDRA BEACH | Ian Poulter et Jim Furyk ont pris exemple sur les récents succès de Vijay Singh parmi les jeunes loups. Les vétérans ont grimpé dans le haut du tableau du Championnat des joueurs du circuit de la PGA, vendredi. Le jeune renard Tommy Fleetwood a conservé les commandes à – 12, en les partageant avec Rory McIlroy. Photo AFP

Des 16 golfeurs figurant dans le top 10, cinq sont âgés de plus de 35 ans. Quatre d’entre eux ont atteint la quarantaine. Du lot, Furyk approche la cinquantaine. Qu’importe, le capitaine de la formation américaine lors de la Coupe Ryder à Paris ne s’en laisse pas imposer. À trois coups des meneurs, il partage le second rang avec Poulter et deux autres joueurs.

Depuis le début de la saison, Furyk compte déjà deux tops 10 en six départs. Il n’avait pas encerclé le Players à son calendrier. Une récente neuvième position à la Classique Honda a changé ses plans. Photo AFP

Et le voilà dans le groupe de tête sur un parcours qu’il n’a jamais adoré. À ses 22 présences sur le Stadium Course, chef-d’œuvre de l’architecte Pete Dye, il a maintenu une moyenne de 71,9 coups par ronde. À quatre reprises, il a percé le top 5, terminant au second rang en 2014, quand Martin Kaymer l’a coiffé de justesse.

Vendredi matin, il a brisé le 70 une 12e fois en signant sa meilleure carte à Sawgrass, un 64 (-8). « Le parcours était plus tendre et réceptif avec la rosée. J’ai attaqué avec le vent faible », a expliqué le vétéran.

Son expérience paie sur l’intimidante création de Dye. « Il a le don de rendre les allées plus étroites qu’elles en ont l’air et les verts plus petits qu’ils le semblent. C’est son style architectural. Ce parcours peut mordre à tout moment.

« J’étais agressif depuis les tertres lors des deux premières rondes, a ajouté celui qui est fier de son éthique de travail. Mes très bons coups de départ m’ont permis de bien performer. Je ne frappe plus aussi loin. Il faut être intelligent. » Photo AFP

À la flotte

Des six balles qui sont tombées à l’eau sur la normale 3 du 17e fanion, Tiger Woods a largement contribué aux statistiques. Il a canné deux projectiles à la flotte. L’un du tertre de départ placé à 146 verges et l’autre de l’aire d’allégement située à 91 verges. Résultat des courses, il a marqué un sept à sa carte, un quadruple boguey, une première à cet endroit. À ses 68 passages précédents, il n’avait envoyé sa balle à l’eau qu’à quatre occasions.

Il a ainsi bousillé un excellent départ, lui qui s’était élancé au 10e tertre. Il avait enchaîné trois oiselets avant de se présenter au 17e avec une fiche cumulative de -5. Le golf parfois cruel, le désastre a frappé.

Après sa première balle à l’eau, le Tigre a préféré s’exécuter de l’aire d’allégement. « Je croyais que je pouvais réussir un bon coup depuis 80 verges, mais tout indique que ce n’est pas le cas », a indiqué l’auteur d’une ronde de 71 (-1) et présentant une fiche de -3 grâce à sa détermination.

Avec des vents du nord et des averses de pluie apparaissant dans les prévisions du week-end, la bête du Stadium Course montrera les crocs.

Sungjae Im a réussi un trou d’un coup au 13e fanion avec un fer 8 à 152 verges.

Après 36 trous, le couperet est tombé à -1. 80 joueurs ont accédé aux rondes finales.

Résultats