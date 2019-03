Grand Chelem de judo : l'or et le bronze pour Deguchi et Klimkait en Russie

(Sportcom) – Les judokas canadiennes ont récolté deux médailles au Grand Chelem de Iekaterinbourg, en Russie, gracieuseté de Christa Deguchi et de Jessica Klimkait. Ces dernières ont respectivement remporté l’or et le bronze chez les -57 kg.

Deguchi a d’abord vaincu la Néerlandaise Sanne Verhagen, puis l’Autrichienne Sabrina Filzmoser. Après avoir eu le dessus sur Telma Monteiro en demi-finale, la Canadienne a réussi à s’imposer devant Chen-Ling Lien pour mettre la main sur la médaille d’or.

«Ça a été un combat difficile», a déclaré Deguchi à propos de l’affrontement ultime.

Les duels précédents avaient été longs et la médaillée d’or ne pensait pas être aussi épuisée une fois arrivée en finale. «Je connais bien Lien et elle me connaît très bien aussi, puisque nous avons gradué de la même université. Nous avons pratiqué souvent ensemble alors ça a rendu la tâche plus difficile», a-t-elle expliqué.

Il s’agit d’une deuxième médaille d’or d’affilée pour Deguchi, elle qui avait également terminé au sommet du podium au Grand Chelem de Paris, en février.

De son côté, la Canadienne Jessica Klimkait a gagné face à Jovana Rogic avant de s’incliner contre Haruka Funakubo en quarts de finale. Au repêchage, elle a ensuite battu Dian Dzhigaros et Telma Monteiro pour mettre la main sur le bronze.

«Même si j’ai gagné mon premier match, je n’étais pas satisfaite de ma performance» a-t-elle confié. Trop axée sur le résultat, Klimkait estime qu’elle pouvait offrir du meilleur judo, malgré ses victoires.

«Après avoir perdu en quarts de finale, j’ai voulu me concentrer afin d’attaquer sous différents angles et de tenter plusieurs mouvements. Ça a fait toute une différence pour moi», a ajouté la Canadienne, qui compte maintenant cinq podiums à ses cinq derniers tournois.